Школу построят за счёт возвращённых активов в селе области Жетісу

Школу на 60 мест построят в селе Коксай области Жетісу, передаёт «24KZ».

Учебное заведение возведут за счёт возвращённых активов. В действующей школе нет спортивного и актового залов. Её посещают больше 50 учеников. Новое здание оборудуют в соответствии с современными образовательными стандартами.

Бахыт Ешмухамбеткызы, жительница с. Коксай:

- Я работала в этой школе 40 лет, потом вышла на пенсию. Родилась и выросла в этом ауле. Когда сообщили о строительстве новой школы, конечно, я и другие жители Коксая обрадовались. Школа позади меня не плохая, но в ней нет столовой, актового и спортивного залов. В целом аул преображается: сделали дорогу, провели газ.