Казахстан вошёл в состав Международной ассоциации антикоррупционных органов

Антикоррупционное агентство Казахстана вошло в состав руководящего органа Международной ассоциации антикоррупционных органов. В её состав входят более 180 агентств со всего мира, передаёт «24KZ».

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне на очередном заседании ассоциации Асхат Жумагали был избран в состав исполнительного комитета. Это даст возможность нашей стране укрепить экспертный и технический потенциал, продвинуть антикоррупционные реформы, а также усилить сотрудничество по превентивным мерам, экстрадиции преступников и возврату незаконных активов.

Отметим, что международная ассоциация помогает в исполнении требований Конвенции ООН против коррупции.