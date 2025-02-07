Столичный суд защитил права иностранных инвесторов на ₸100 млрд в 2024 году

152 иска подали иностранные инвесторы в административный суд столицы по итогам прошлого года, передаёт «24KZ».

Больше 80 процентов дел решили в пользу бизнеса, который сохранил порядка 100 миллиардов тенге. Об этом сообщили на инвест-форуме в столице.

По словам председателя Верховного Суда — Асламбека Мергалиева, зачастую споры завершались примирением сторон или отзывами исков. Он подчеркнул эффективность административной юстиции и высокий уровень защиты прав инвесторов. Но призвал бизнесменов проявлять добропорядочность и соблюдать закон. Чаще всего инвесторы обращались для решения споров, связанных с недропользованием, налогообложением и экологией.

Аслан Тукиев, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК

- В целом это небольшое количество дел, дела инвесторов, но это очень большие дела, как по суммовому значению, то есть очень много с одной стороны. С другой стороны, несмотря на то, что этих дел немного — это порядка двухсот исков, то есть двухсот дел, которые обращаются в административный суд. Суды 80 процентов таких дел разрешают в пользу инвесторов. Эта цифра раньше была немыслима, сейчас это стало возможным с учётом проводимой ВС политики.