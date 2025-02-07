На Карачаганаке доля местного содержания выросла до 18%

В Казахстане создадут единый реестр отечественных производителей для нефтегазовых компаний, передаёт «24KZ».

Таким образом, нефтяным операторам будет легче увеличить казсодержание. К примеру, на сегодня на проекте Карачаганак доля местных товаров выросла до 18%. Для сравнения: два года назад этот показатель был всего 7%.

На сегодня «Карачаганак Петролиум Оперейшн» заключил 23 меморандума с местным бизнесом. Это закуп оборудования, продуктов питания, средств защиты и различных услуг. Однако в Министерстве энергетики считают, что этот список необходимо расширить. До конца года внедрят и электронную систему закупок. Более того, отечественные товаропроизводители должны быть в приоритете, отметил вице-министр энергетики и напомнил, что доля местных товаров во всех регулируемых закупках должна быть на уровне 60% — задачу ранее поставил президент. Это позволит запустить новые производственные мощности, внедрять технологии и повысить квалификацию отечественных кадров.

Едил Жанбыршин, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Мы создали рабочую группу при Министерстве энергетики, вынесли на подписание около 20 контрактов на сумму 240 млн долларов. Эта работа продолжается. Поэтому в первую очередь мы хотим, чтобы наши компании тоже подписали СРП. Работая с особыми контрактами, они увеличили долю отечественных товаров. Мы загружаем наши производственные мощности, открываются новые рабочие места, внедряются новые технологии, повышается квалификация наших кадров. И, в первую очередь, это пополнение бюджета.