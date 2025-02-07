Управляющего плотиной осудили в Актюбинской области

Два с половиной года ограничения свободы получил управляющий плотиной, которую прорвало во время паводка прошлой весной в Актюбинской области, сообщает «24KZ».

По материалам дела, он не предпринял меры для сброса воды. В результате прорыва Магаджанской плотины в апреле прошлого года подтопило сёла Табантал, Кызылту и Бескопа. Спасатели эвакуировали более 200 человек. Жителям был нанесён материальный ущерб, пострадала и инфраструктура.

В отношении директора компании возбудили уголовное дело. Судили его по статье, предусматривающей ответственность за недобросовестное отношение к обязанностям.

Оркен Ещанов, помощник прокурора Актюбинской области:

- Приговором Хромтауского районного суда подсудимый признан виновным по статье 254 УК РК и осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере водного хозяйства на три года. Приговор не вступил в законную силу.