Внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве повысило урожайность

В сфере сельского хозяйства активно внедряют водосберегающие технологии. Благодаря установке систем капельного орошения, приобретению дождевальных машин, а также лазерной планировке полей, удалось не только сократить расход воды, но и значительно повысить урожайность, передаёт «24KZ».

В Жамбылском районе Алматинской области площадь полей, где используют водосберегающие технологии, увеличили до четырех тысяч гектаров. Часть обрабатывают с помощью дождевальных машин, часть — капельными оросительными системами. Последним методом экономии воды активно пользуются в хозяйстве по выращиванию подсолнечника.

Шалкар Динисламулы, управляющий хозяйством:

- Мы получили 2 тысячи гектаров земли и в этом году освоили 900 гектаров. Пробурили 17 скважин и установили 17 трансформаторов для капельного орошения. Урожай подсолнечника достигает 30 тонн с гектара, а на некоторых участках — до 35 тонн.

В Кызылординской области широко применяют лазерную планировку полей. Это когда землю выравнивают специальным оборудованием, и разница неровностей на поверхности поля не превышает трех сантиметров. Такая технология не только экономит воду, но и сохраняет в почве минеральные удобрения.

Асылжан Жарылкасынов, руководитель отдела Управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области:

- Лазерной планировкой в прошлом году мы охватили 55 тысяч гектаров рисовых полей. Убедились в том, что такой метод позволяет экономить до 20% воды. Поэтому в 2025 году площади будут увеличены до 60%. Благодаря реализации трех крупных инвестпроектов в Шиелинском, Казалинском и Аральском районах планируем повысить показатели вдвое.

Еще 56 тысяч гектаров по стране с прошлого года орошают с помощью системы дождевального полива. Фермерам удалось повысить урожайность и сократить расход воды. Современное оборудование, имитирующее природные осадки, на поля частично поставили отечественные производители.

Ануар Касымов, учредитель завода по выпуску дождевальных машин:

- Желающих установить это оборудование очень много по Казахстану. И в принципе, достаточно земли и воды, которые можно запускать в экономический оборот, и это необходимость, я думаю, причем острая. Агропромышленный комплекс нуждается в таких системах. Много обращений, но у них возникают проблемы с кредитованием, с залоговой политикой.

Увеличивать площадь внедрения водосберегающих технологий на 150 тысяч гектаров ежегодно ранее поручал Глава государства. По итогам 2024 года современными методами экономии воды охватили большую часть полей.

Павел Калашников, заведующий отделом Казахского научно-исследовательского Института водного хозяйства:

- КПД полива при применении водосберегающих технологий выше практически в 2 раза, нежели при поверхностном, традиционном поливе. То есть мы исключаем непроизводительный сброс водных ресурсов, оросительной воды с орошаемого участка. Мы исключаем глубинную фильтрацию. Мы увлажняем только корнеобитаемую зону растений, даем воду только туда, где она нужна, и при этом сокращаем в разы расходы растительной воды на испарение. Разница между капельным и поверхностным орошением может быть до 20%. В свете того, что у нас стоит задача довести площади орошаемых земель до 2,5 миллионов гектаров — единственный выход — это внедрение водосберегающих технологий.

Специалисты отмечают, что сельское хозяйство — самый крупный потребитель водных ресурсов страны. На отрасль приходится две трети от общего водопотребления. Чтобы стимулировать фермеров экономить, предпринимаются определенные меры.

Берикбол Мандибаев, директор Департамента развития водосберегающих технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК:

- В частности, размер субсидии, который ранее составлял 50%, был увеличен до 80%. Был внедрен дифференцированный тариф. При применении водосберегающих технологий размер субсидий для производителей составляет на сегодняшний день до 80%.

ВВЕДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ТАРИФА СНИЗИЛО ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ НА 8%

Одной из мер экономии воды стало введение дифференцированного тарифа на ее потребление по принципу: сколько израсходовал, столько и заплатил.

Тимур Косымбаев, заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК:

- Если потребитель расходует воду до 3 кубометров — он платит по действующему тарифу. Следующий шаг — от 3 до 5 кубометров — тариф увеличивается на 20%. От 5 до 10 — тариф увеличивается на 50%. А для тех, кто потребляет много воды, свыше 10 кубов, например, у кого во дворе есть бассейн — соответственно, тариф у них двойной. По тем регионам, где мы уже внедрили данный механизм — это порядка 30 субъектов — есть первые результаты. Если мы говорим о водоснабжении, то объем потребления в среднем снизился на 8%.

Глава государства не раз отмечал, что вопрос обеспечения водной эффективности является стратегически важной задачей. В числе причин называлось сокращение внешнего притока воды, что усугубляется неэффективным ее использованием.

Айсулу Махмутова, корреспондент:

- Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Между тем, по прогнозам Всемирного банка, их объем в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 кубометров в год. Это означает, что дефицит воды уже через 8 лет составит около 15%.

Авторы: Айсулу Махмутова, Багдат Кайыркен, Мерей Талап.