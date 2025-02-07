Председатель ЦИК провел встречу со столичными студентами

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров встретился со столичными студентами в рамках Всемирного дня выборов, сообщает «24KZ». Дискуссия собрала свыше 500 молодых избирателей и лидеров молодёжных организаций.

Глава ЦИК рассказал об изменениях в системе страны, а также презентовал научные издания по выборной тематике. В ходе встречи прошла интерактивная сессия вопросов и ответов. По словам представителей ЦИК, активное участие молодёжи в таких мероприятиях повышает правовую и электоральную культуру в стране.

Аружан Бахитова, магистрант ЕНУ им. Гумилева:

- Проведенная в Казахстане профессионализация избирательных комиссий – это важный шаг к укреплению избирательного процесса. Кроме того, снижение порогов для прохождения в Мажилис с 7 процентов до 5 и упрощение процесса регистрации партии открывают возможности для появления новых политических сил и усиления конкуренции. Изменение коснулись и Сената. Теперь Президент назначает 10 депутатов, 5 из которых по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Я думаю, эти реформы избирательной системы – важный шаг к усилению демократических институтов и повышению доверия к избирательной системе.