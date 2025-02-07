С начала года жертвами мошенников стали 10 атырауских пенсионеров

В Атырауской области с начала года зарегистрировали почти 90 фактов интернет-мошенничества, передает «24KZ». В отношении трёх подозреваемых, причастных к 37 случаям, возбуждены уголовные дела.

По словам полицейских, чаще всего жертвами аферистов становятся люди преклонного возраста. В прошлом месяце мошенники обманули 10 пенсионеров. Среди распространённых методов – ложные сообщения о получении посылки. Мошенники просят у граждан личные данные и оформляют на них банковские кредиты.

Чтобы предупредить подобные преступления, специалисты Управления по борьбе с киберпреступностью проводят разъяснительную работу среди сотрудников отделения «Казпочты».

Гульсим Баязитова, заместитель директора областного филиала АО «Казпочта»:

- Наше учреждение тоже столкнулось с этой проблемой. Мы получаем множество жалоб со стороны жителей региона. Объясняем им, что нельзя предоставлять данные сторонним лицам, а в подозрительных ситуациях надо обращаться в полицию.

Садуакас Жангалиев, ст. оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности областного ДП:

- Отделения «Казпочты» – часто посещаемое пенсионерами место. Сюда люди приходят за пенсиями, пособиями и посылками. Поэтому профилактическую работу решили начать именно отсюда.