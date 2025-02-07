Сколько исков подали инвесторы в Административный суд Астаны

152 иска подали иностранные инвесторы в Административный суд столицы в прошлом году, передает «24KZ». Больше 80% дел решили в пользу бизнеса, который сохранил около 100 млрд тенге. Об этом сообщили на инвестфоруме.

Сегодня Казахстан входит в топ-50 мировых лидеров по объему прямых иностранных инвестиций и занимает ведущую позицию в Центральной Азии. Об этом на открытии инвестфорума в столице заявил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр.

В ежегодном форуме участвуют представители Верховного суда, госорганов, международных организаций и инвесторы. Он стал важной площадкой для обсуждения юридических вопросов, возникающих в работе иностранного бизнеса.

Петрос Цаканян, директор по правовым вопросам ТОО «Казцинк»:

- У нас есть две подсудности в Казахстане, общая и инвестиционная. Инвестиционная подсудность предусматривает рассмотрение споров в судах города Астаны. Мы, как бизнес, хотели бы видеть в развитии судебной системы, чтобы практика, которая в Астане складывается, экстраполировалась на другие регионы, потому что в Астане нас слышат, к сожалению, пока на уровне регионов не всегда удается достигнуть результатов.

Столичный административный суд в прошлом году рассмотрел больше 150 исков от иностранных инвесторов. В 80% дел суд защитил права бизнеса почти на 100 млрд тенге. Зачастую споры завершались примирением сторон или отзывами исков. Это свидетельствует о высоком уровне защиты прав инвесторов, говорят представители Верховного суда.

Аслан Тукиев, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК:

- Эта цифра раньше была немыслима, сейчас это стало возможно с учетом проводимой политики судом. То есть 80% дел решается в пользу инвесторов. Это следствие, в том числе таких встреч, потому что мы слышим и понимаем проблему. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса – это изменившееся законодательство АППК и административная юрисдикция, позволяющие преодолеть формализм.

Чаще всего инвесторы обращались для решения споров, связанных с недропользованием, налогообложением и экологией.

Авторы: Амир Хайдаров, Ербол Дайыров.