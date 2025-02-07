Токаев: Банки должны усилить работу по рефинансированию проблемных займов

Нужно помочь закредитованным казахстанцам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос, заявил Касым-Жомарт Токаев, передает «24KZ».

Банки должны усилить работу по рефинансированию проблемных займов и не допускать роста их количества. Особое внимание следует уделить кредитам, оформленным на граждан мошенниками.

Не должны банки оставаться в стороне и от других процессов, заявил Глава государства. Нужно активнее вкладывать средства в развитие экономики и помогать бизнесу, так как улучшить экономику только за счёт бюджета невозможно.

Ещё один важный пункт из доклада Президента – партнёрство между государством и бизнесом. Стране нужны прорывные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация. Запустить их крупным предпринимателям вполне под силу, так как у них есть все ресурсы. При этом фокус необходимо направить не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста.