Алматы проверили на готовность к паводкам

Паводковая ситуация в Алматы остаётся стабильной. Вероятность подтопления жилого сектора и объектов инфраструктуры в предстоящий весенний период минимальна. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС города Ануар Юсупов, передает «24KZ».

В течение двух дней на территории мегаполиса в рамках республиканских учений «Көктем» проводили превентивные мероприятия – углубляли и очищали русла рек от наледи и мусора. Протестировали систему оповещения. Потенциально опасных участков в Алматы – 8.

В учениях задействовали около 400 сотрудников городской и районных служб ЧС и 100 единиц спецтехники.

В Алматы создали специальную группу для борьбы с последствиями паводков, она включает в себя 54 человека и 9 единиц техники. В случае необходимости её готовы направлять на помощь и в другие регионы страны.

Ануар Юсупов, заместитель начальника ДЧС г. Алматы:

- В целом паводковая обстановка в городе стабильная. За последние пять лет при поддержке акимата у нас порядка 102 паводковых участков были устранены в городе. Вместе с тем имеются проблемы – зажоры, наледи. По ним мы сегодня проводим превентивную работу по руслам рек.