Казахстан занял 24-е место в мире по уровню цифровизации

Казахстан вошёл в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг и занял 24-е место среди 193 стран по уровню цифровизации. Такие данные привели в ООН, передает «24KZ».

По информации Министерства цифрового развития РК, сегодня более 93% населения имеет доступ к электронным услугам через портал eGov. 90,8% госуслуг доступны через смартфоны. Значимым достижением стало внедрение биометрической идентификации и QR-подписей. За год казахстанцы подписали более 23 млн документов с помощью QR-кодов.

Цифровая трансформация в Казахстане направлена на то, чтобы сделать государственные услуги более удобными, доступными и эффективными. Вот несколько примеров: цифровой военный билет полностью заменил бумажные документы. Цифровизация упростила поступление в детские сады, школы, вузы – ещё один яркий пример.

Наши коллеги из Министерства цифрового развития предоставили такие данные: раньше на то, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка уходило от 4 до 30 дней, сегодня это можно сделать за 5 минут.

Николай Давыдов, эксперт в сфере венчурных инвестиций:

- В Казахстане мне понравилась модель невидимого государства. Когда государство возникает в твоем телефоне, когда оно тебе нужно. Когда тебе не нужно куда-то идти и что-то сделать. Как кейс с рождением ребенка. Когда сразу же приходит уведомление, можно заполнить имя, фамилию младенца и будет выпущен электронный сертификат. Это, на самом деле, очень круто. Не мне нужно идти, как в Америке, в специальное здание госоргана, стоять там в очереди, для того чтобы узнать, почему же мне не пришел сертификат. То, что сделано в Казахстане, – это не просто гордость, это реально очень удобно. Думаю, помимо того, что это очень удобно людям, оно еще и повышает сбор всяких платежей и прозрачность процессов.

Ерсултан Джусакинов, предприниматель:

- Когда мы жили в США, то заметили разницу: там получить справку из банка или ЦОНа намного дольше, очень много бюрократии. В этом плане Казахстан опережает развитые страны. В этом плане Правительство хорошо работает. Это результат того, что у нас сильный финтех и много оцифровано с точки зрения финансовых услуг. Это стимулирует то, что уже сделано за последние 10-15 лет лидерами в финансовом секторе.

Инструменты ИИ начнут шире внедрять в госорганах

Президент на расширенном заседании Правительства говорил, что следует форсировать развитие искусственного интеллекта в нашей стране. В частности, это касалось государственных услуг. По поручению Президента инструменты искусственного интеллекта начнут шире внедрять в госорганах и нацкомпаниях.

Эксперты убеждены, что ИИ значительно упростит поиск данных и поможет в повышении качества государственных услуг.

Рустем Бигари, гендиректор Центра поддержки цифрового правительства:

- Многие граждане сталкиваются с тем, что, во-первых, бывает, закрываются на обед, в вечернее время не работают. И вот чат-боты, ассистенты ИИ позволят заменить эту рутину и обеспечить тем самым эффективность взаимодействия госсектора и граждан. Поставлена задача начать в этом году их внедрять. К концу года порядка 20 проектов планируется уже внедрить в системе госсектора: в промышленности, при строительстве сооружений, в транспорте, в прогнозировании пассажиропотока, товарооборота.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев на заседании Правительства заявил, что Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг. Но это лишь отправная точка для дальнейшего развития. Конечно, многое ещё предстоит сделать. Работать предстоит, засучив рукава. Но, очевидно одно: цифровизация госуслуг – это то, чем Казахстан может гордиться.