На мангистауском курорте Кендерли построят аэропорт

В Мангистауской области для строительства аэропорта в Кендерли выделен земельный участок, сообщает «24KZ». Его площадь – почти 600 гектаров.

Воздушную гавань начнут строить в этом году по поручению Президента. Она расположится в 13 километрах от курортной зоны. Специалисты уверены, что аэропорт ускорит развитие туристской инфраструктуры на побережье Каспия.

Предварительная стоимость проекта превышает 34 млрд тенге. Строительство финансирует РГП «Казаэронавигация» с правом временного землепользования на указанный участок.

Благодаря новому аэропорту жители Каракиянского района смогут быстрее добираться домой. Сейчас они путешествуют через Международный аэропорт Актау, который находится в 160 километрах от города Жанаозена.

Адайбек Калиев, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

- На первом этапе построим взлетно-посадочную полосу шириной 35 метров и длиной 2200 метров для среднемагистральных самолетов. Они позволяют обеспечить воздушное сообщение от Астаны и Алматы до туристических мест области. Позже эту полосу расширим, чтобы принимать более крупные самолеты.