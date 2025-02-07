Полностью отказались от алкоголя жители села Курылыс

Жители села Курылыс Атырауской области полностью отказались от алкоголя и сигарет, сообщает «24KZ». Уже год крепкие напитки и табак в местных магазинах не продают. Полицейские отмечают, что в селе стали регистрировать гораздо меньше правонарушений.

Отказаться от алкоголя было идеей сельской молодёжи. Она понравилась односельчанам. Со временем местные жители заметили изменения в лучшую сторону: дети и взрослые начали вести здоровый образ жизни, больше заниматься спортом.

Айгуль Кажыгалиева, жительница с. Курылыс:

- Наше село уже давно славится тем, что здесь не продают спиртное. Дети стали радовать нас новыми достижениями. Многие ребята увлечены спортом. Совсем недавно у нас построили детскую площадку. Я думаю, это хороший вклад в благоустройство села.

В селе Курылыс проживают около 700 человек. Для большей части животноводство приносит основной доход. В населённом пункте два магазина. Продавцы рассказывают, что раньше сельчане покупали горячительные напитки даже в священный месяц Рамазан, а теперь массово отказались от пагубных привычек.

Асель Имангалиева, продавец:

- В нашем магазине есть только продукты питания. Спиртное и какие-то вредные товары не продаём. Это же бесполезные вещи. Сейчас в нашем селе очень спокойно.

За два года в селе не зарегистрировали ни одного преступления. Не было даже бытовых конфликтов. Мелкие конфликты разрешает коллегия аксакалов.

Галымжан Жумагалиев, начальник местного отделения полиции Индерского района:

- Преступления не регистрировали вообще. Наше село часто называют «Селом без алкоголя». Проживающие здесь люди уважительно относятся друг к другу. Конечно, мы этому рады. Надеемся, что так будет и дальше.

Инициативу жителей села Курылыс местные власти надеются распространить на другие районы. Ведь отказ от вредных привычек не только уменьшает количество преступлений, но и прививает молодёжи здоровый образ жизни.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Арыстанбек Кенже, Айбек Байзақов, Жандос Рахметуллин.