Сенаторы выступают за дифференцированную ставку НДС

Дифференцированная ставка НДС позволит Казахстану и дальше выполнять социальные обязательства перед населением. Об этом заявили депутаты Парламента, передает «24KZ».

По словам сенаторов, применение низкой ставки в таких сферах, как здравоохранение, образование и сельское хозяйство, обеспечит баланс социальных интересов государства.

При этом на товары роскоши и неэкологичные продукты следует ввести повышенную ставку, считают народные избранники.

Бибигуль Аккужина, депутат Сената Парламента РК:

- Введение дифференцированного НДС будет носить определенный баланс для социальных интересов государства, фискальной политики государства, безусловно, и непосредственно развития экономики нашего государства. О том, какими будут точные цифры, думаю, станет известно в ближайшее время на различного рода диалоговых площадках.

Бекбол Орынбасаров, депутат Сената Парламента РК:

Самый оптимальный вариант, который сегодня Президент предложил, – это симбиоз, то есть бизнес с Правительством и Парламентом должны, сидя за одним столом, найти конкретное решение, прийти к какому-то единому мнению.