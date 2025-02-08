Крупнейшие ГЭС Казахстана готовят к паводковому периоду

К паводковому периоду готовят крупнейшие ГЭС страны – Усть-Каменогорскую и Шульбинскую гидроэлектростанции. Они расположены в Восточном Казахстане. Энергетики просчитывают сезонные факторы риска. Развернута тотальная проверка всех систем безопасности, передает «24KZ».

Наша съемочная группа спускается в подземелье. Эти тёмные тоннели ведут на глубину девятнадцать метров, к основе несущих конструкций ГЭС Усть-Каменогорска. Их прочность контролирует электроника в режиме онлайн 24/7.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

– Мы находимся на дне Иртыша под Усть-Каменогорской ГЭС. Над нами больше миллиона тонн бетона, и в этих тоннелях установлены специальные датчики, которые контролируют работу плотины, особенно в паводковый период.

Данные с 400 подземных датчиков поступают на сервер. Но по технике безопасности всё необходимо перепроверить лично.

Кристина Осинина, ведущий инженер по ремонту и эксплуатации ГЭС г. Усть-Каменогорска:

– На манометре надзорщик трижды в месяц снимает показания, которые вносит в журнал. Эти вот трубки, уходящие вниз, это с автоматической системы, которая дважды в день снимает показания.

Даже шероховатости в этих бетонных стенах контролируют малейшие трещинки, отслеживают с точностью до микрон. До конца марта необходимо оценить все паводковые нагрузки на станцию. Сверить акты готовности дренажных систем-шлюзов.

Кристина Осинина, ведущий инженер по ремонту и эксплуатации ГЭС г. Усть-Каменогорска:

– Кроме того, проводится проверка работоспособности щита водосливной плотины, апробирование и проверка грузоподъемных механизмов, а также прочего гидротехнического оборудования, проводится ревизия дренажных устройств, противопаводковые тренировки.

Они необходимы уже сейчас. В марте с активным снеготаянием заполнится самое крупное в масштабах страны Бухтарминское водохранилище, через каскады ГЭС излишки талых вод пустят в Иртыш. Гидроэнергетики и эксперты природоохранных служб просчитают объемы водосброса, чтобы не затопить пойменные луга у побережья реки.

Светлана Нищенко, менеджер ГЭС г. Усть-Каменогорска:

– Ежегодно формируется государственная межведомственная комиссия по использованию водных ресурсов Иртышского каскада, которая определяет объемы паводка, ежесуточный расход для каждой из гидроэлектростанций Иртышского каскада, для Бухтарминской, Усть-Каменогорской ГЭС. Затем отлаживают этот график.

В 2024 году с Бухтарминского водохранилища в Иртыш сбросили 6 кубических километров воды, серьезных затоплений поймы не было. Объемы водосбросов также учтут в режиме реального времени. Сегодня разрабатывают цифровые платформы на основе космического мониторинга состояния водных объектов.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин