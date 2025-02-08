Капитальный ремонт четырёх учебных заведений затянулся в Уральске

В Уральске затянули капитальный ремонт четырёх учебных заведений. Подрядчики должны были сдать объекты еще в конце прошлого года, однако дети так и не начали заниматься в стенах обновлённых школ, передает «24KZ». По словам местных властей, причина срыва сроков – несвоевременное финансирование. Теперь объекты обещают сдать только весной.

Здание 9-й школы полностью обновили: поменяли инженерные коммуникации, установили новую крышу и потолки, оштукатурили стены и уложили плитку. Столь основательной модернизации в учебном заведении не проводили больше 30 лет. Теперь строители обещают сдать объект в марте. Хотя сесть за парты здесь ученики должны были еще в начале третьей четверти.

Мейрам Шайжанов, заместитель директора подрядной компании:

– Из-за чего у нас немножко продлилось на 2 месяца? Когда мы начали производить капитальный ремонт, выяснились дополнительные виды работ, которые нужно было сделать. Из-за этого сроки немного растянулись.

Майра Есенгазиева, директор школы № 9 г. Уральска:

– Учащиеся школы обучаются в 5-й школе, это порядка 1300 учащихся. 600 учащихся обучаются в 16-й школе. Если сравнить с тем, что было, конечно, здорово. Мы очень рады и ждём, когда перейдём в свою школу.

Отделочные работы завершают и в детской музыкальной школе им.Дины Нурпеисовой, расположенной в центре города. Здание с полувековой историей давно нуждалось в капитальном ремонте.

Надежда Субботина, заместитель директора детской музыкальной школы им. Д. Нурпеисовой:

– В течение недели они заканчивают. Как видите, мы переезжаем. 6 месяцев, тяжело, все устали. Всем хочется вернуться в родные стены. Уже проходят, заглядывают, смотрят. Хочется быстрее.

Альбина Кумаргалиева, корреспондент:

– Это 17 школа. Зданию учебного заведения больше полувека. Ремонтные работы здесь так же начали с отставанием от графика. Больше тысячи учащихся этой школы должны были вернуться в свои классы после зимних каникул.

Камшат Жантулина, жительница г. Уральска:

– В 4 часа начинаются занятия в 21 школе. Через дорогу там светофора нет, пешеходный переход. Машины летят, темно же. Боимся, то я встречаю, то папа встречает.

На капитальный ремонт четырёх учебных заведений направили 4 млрд тенге. В профильном ведомстве объяснили причины отставания от графика.

Акжаркын Темирханова, руководитель отдела образования г. Уральска:

– Капитальный ремонт в учебных заведениях проводили за счёт соцобязательств компании-недропользователя. Заказчиком так же выступали они. Все процедуры, в том числе финансовые проводила компания. Финансирование с их стороны пришло с задержкой, поэтому работы были начаты позже установленных сроков.

В ведомстве обещают, что учёбу в стенах обновлённых школ дети начнут уже весной. К слову, вопрос аварийных и трёхсменных учебных заведений решают поэтапно. По проекту «Комфортная школа» в этом году распахнут двери 2 новых учебных заведения, ещё 10 построят за счёт средств компании-недропользователя.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Калыбек Акрап, Эльдар Аюпов