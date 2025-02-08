Казахстанский киноконтент набирает популярность в России

В Москве состоялся предпремьерный показ третьей части «Рэкетира» режиссёра Акана Сатаева. Картина выходит в прокат сразу в нескольких странах СНГ 13 февраля. Также на этот месяц запланирован выход на экраны российских кинотеатров ленты «Кажымукан», передает «24KZ».

Новую часть кинофраншизы «Рэкетир» в Москве представил сам режиссер Акан Сатаев, а также звездный актерский состав фильма. Эта картина в свое время получила широкое признание в России, собрала 1 млн 200 тысяч долларов и многомиллионную аудиторию в российских онлайн-кинотеатрах, став своеобразной визитной карточкой казахстанского кинематографа. Поэтому у авторов картины большие ожидания от проката третьей части.

Акан Сатаев, режиссёр:

– У нас сегодня премьера в Москве. С 13 числа выйдет в прокат во многих странах СНГ. Я считаю, для нашей киноиндустрии это большой показатель, большое достижение, можно сказать. Потому что единовременно выходить в прокат в нескольких странах это, так скажем, по-моему, впервые для нашего кинематографа. Поэтому я думаю, что вот те задачи, которые стояли у нас перед нашей индустрией, мы должны расширять географию проката. Это все сейчас воплощается в дело. Это очень радует.

Как признаются игроки рынка, интерес к казахстанскому кино большой, однако с точностью прогнозировать успех того или иного фильма в российском прокате довольно сложно.

Роман Исаев, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров России:

– Пока в российском прокате нет системы показа этих фильмов, потому что мы выпустили, еще раз повторюсь, «Рай под ногами матерей». Мы собрали 85 000 000 ₽. Это феноменальный результат для любой российской картины, не говоря уже о картине из страны СНГ. При этом выходит, например, «Дәстүр», который является феноменом в прокате в Казахстане, но в России он собирает 6 000 000 ₽. В принципе, это не столь заметная цифра, но все равно это некий важный шаг. Ждем, что каждый следующий фильм из стран СНГ, который выходит в прокат, он будет взращивать и создавать системность интереса российского зрителя к этим проектам. И они будут зарабатывать с каждым следующим фильмом все больше и больше.

Казахстан успешно экспортирует в Россию не только полнометражные фильмы, но и сериальную продукцию. Отечественный контент широко представлен на российских онлайн-площадках и пользуется высокой популярностью.

Евгений Кочетов, вице-министр культуры и информации РК:

– Большое количество казахстанских сериалов продано сюда, на российские платформы, проданные российским телеканалам. У казахстанских сериалов и казахстанского кино есть конкретные поклонники и зрители, которые живут в Российской Федерации. Наши кинематографисты, они, наверное, нащупали вот эту казахскую изюминку, которая стала интересна всему миру.

Представители стриминговых платформ отмечают высокий интерес зрителей к казахстанским комедиям. Они назвали еще одно перспективное направление сотрудничества в сфере киноиндустрии — это совместные проекты казахстанских киопроизводителей и российских стриминговых сервисов по производству фильмов и сериалов.

Авторы: Дана Нуржан, Шахзод Гамиров