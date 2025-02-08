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Депутаты партии «Ауыл» встретились с лучшими педагогами Казахстана

  • 08.02.2025, 11:55
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Депутаты партии «Ауыл» встретились с лучшими педагогами Казахстана. В ходе встречи были затронуты актуальные проблемы образования в сельской местности, передает «24KZ».

На собрании также присутствовали студенты педагогических вузов, которые могли задать вопросы гостям. Педагоги, в свою очередь, поделились опытом с будущими коллегами и дали им профессиональные советы. Председатель партии Серик Егизбаев отметил, что учителя такого уровня подают достойный пример молодёжи.

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