Олжас Бектенов ознакомился с генеральным планом г. Косшы

Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с генеральным планом развития Косшы Акмолинской области. В ходе рабочей поездки он также проверил ход создания социальной инфраструктуры, передает «24KZ».

Генплан предусматривает расширение территории и модернизацию инженерной и транспортной сетей города. Под строительство жилых домов отводится свыше 360 гектаров. Также до 2038 года в Косшы возведут 31 детский сад, 16 школ и 7 поликлиник. Кроме того, планируется благоустройство парков и пешеходных бульваров.

Азамат Капышев, аким г. Косшы:

– Новый генеральный план переустраивает как расширение площадей, так и новые планировочные решения, функциональное зонирование территории, а также определённые решения по инженерной, транспортной инфраструктуре. Теплоснабжение, водоснабжение, канализационно очистные сооружения сейчас требуют своей инновации. На расчетный срок предусматривается 150 тысяч населения, расчетный срок 2038 год.

В Косшы построят многопрофильную больницу. Учреждение со стационаром на 350 мест и поликлиникой на тысячу посещений в смену будет обслуживать население города и семи районов Акмолинской области. Объект возводится за счет инвестиций частной компании. Общая сумма вложений составляет более 28 млрд тенге. Из них свыше 9 млрд тенге планируется направить на оснащение больницы современным медицинским оборудованием.

Асет Ахметов, генеральный директор частной компании:

– Данный объект строится в рамках соглашения об инвестициях, подписанного с Минздравом. Начало строительства было в сентябре 2024 года, планируемые сроки завершения по поликлинике сентябрь этого года. В третьем квартале 2026 года мы планируем ввести в эксплуатацию полностью стационар.