Прорыв в медицине: учёные разработали искусственный межпозвоночный диск
Казахстанские учёные создали уникальный имплантат для лечения грыжи позвоночника. Теперь вместо зарубежных аналогов столичные хирурги используют отечественную разработку, передает «24KZ». Уже проведено 25 успешных операций.
Нуралы Тенбаев – тот самый 25-й пациент. Несколько дней назад ему удалили межпозвонковую грыжу. Хотя на операционный стол он должен был лечь ещё год назад. Однако всячески избегал встречи с хирургами. Лечился народными методами, а когда совсем перестал ходить, доверился родственникам.
Нуралы Тенбаев, житель Акмолинской области:
– А потом я уже в больницу попал благодаря родственникам. Они меня поднимали, толкали, я еле зашёл в больницу. Вот уже 10 дней. В понедельник сделали операцию. Был лежачим. Вот 2 дня и вчера, сегодня я уже хожу. Ходить до этого не мог, упирался во что-то, в некоторых местах ползком шёл, все тянуло. Честно сказать, эти боли можно уже забыть.
Отечественный имплантат – это совместный проект Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова, Национального центра биотехнологий и Восточно-Казахстанского технического университета имени Серикбаева. Стартовал он в 2023-м году. С тех пор искусственные межпозвонковые диски производят в Усть-Каменогорске. Делают их из титана, а применяют – уже в столице. Исследование продолжается пока только в единственном центре.
Джангир Ипмагамбетов, травматолог-ортопед:
– В сравнении с зарубежными аналогами наша конструкция с более широкой сетчатостью, что позволит прорастать кровеносным сосудам и улучшить результаты сращения костной ткани. Есть более зубчатые стенки, что позволяет легко установить эту конструкцию и мешать его потенциальной миграции в дальнейшем. На сегодняшний день на рынке это является одним из лучших вариантов при хирургическом лечении грыжи межпозвонкового диска. Я считаю, что данная работа является прорывом в казахстанской науке, так как с целью импортозамещения это является более чем отличным вариантом. Он экономически помогает снизить себестоимость.
К слову, зарубежные аналоги в 6 раз дороже. Казахстан всегда закупал их в США, Европе и Китае, а теперь там обратили внимание на отечественную разработку. К примеру, в Поднебесной заинтересовались использованием костной ткани пациента. Это тоже один из пунктов проекта. Над этим уже работают учёные Центра биотехнологий. Там в лаборатории специалисты выращивают из жировой клетки больного соединительную ткань.
Мурат Байдарбеков, заведующий отделением хирургии позвоночника ННЦТО им. Академика Батпенова:
– На самом деле это и кейтч – уникальность и плюс эти клетки вместе работают. Достигаем мы таких хороших результатов. Суть данного исследования заключается в том, что мы из аутелогичной ткани выращиваем костную ткань и во время операции, то есть после удаления грыжи, когда необходимо восстанавливать этот дефект, мы внедряем эти клеточные технологии для того, чтобы обеспечить быстрое сращение и консолидацию костной ткани. Для казахстанской медицины это считается новизной.
Исследование завершится к концу этого года. Тогда врачи Национального научного центра имени академика Батпенова смогут точно сказать, стоит ли масштабировать проект по всей стране. А пока все 25 пациентов находятся под наблюдением. Однако уже предварительные результаты показывают, что имплантант эффективен и безопасен.
Авторы: Сания Кобжосарова, Абдулхамит Болекбаев