Марат Баккулов: Необходимо развивать технологичные отрасли экономики

Расширить производственные цепочки внутри Казахстана позволит углубленная переработка природных ресурсов. Основатель и владелец Алматинского вентиляторного завода, член Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Марат Баккулов высказался о встрече Президента с бизнесменами страны, передает «24KZ».

По его мнению, развитие технологичных отраслей необходимо для создания устойчивой и конкурентоспособной экономики.

Марат Баккулов, учредитель Алматинского вентиляторного завода:

– Президент правильно делает акцент. Когда мы говорим о производстве или в целом об обрабатывающей отрасли, есть нижние переделы. Конечно, мы должны стремиться, чтобы сырьё превращалась в более сложные технологические вещи. Это долгий путь и то, что Президент обращает внимание правильно и добавленная стоимость, она самая высокая на технологической переработке, на высокой степени сырья. Это вопрос не ближайших нескольких лет. Вот, например, были введены нормы по продаже сырья ниже биржевой стоимости. Я знаю, несколько моих знакомых, то есть алюминий не будет экспортироваться, они получили определённые скидки около 5-7% и они уже создают целые предприятия, которых ещё не было в Казахстане.