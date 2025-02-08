Известный сельский битмейкер из области Абай рассказал о новых проектах

В селе Караул области Абай проживает учитель биологии, пишущий музыку для отечественных и зарубежных звёзд. Ерканат Садуханов, известный под псевдонимом Eraholic, успел написать больше 200 аранжировок для 50 исполнителей, передает «24KZ».

Битмейкер – это относительно новое понятие. Им может быть и композитор, и аранжировщик, и продюсер звукозаписи. Как правило, такие специалисты пишут интересные мелодии или, как говорят современные музыканты, биты.

Ботакоз Дандыбаева, корреспондент:

– Для мировых звёзд Ерканат пишет биты уже давно. В марте он заявил о сотрудничестве с певицей Дуа Липой, а уже в мае альбом вышел в свет. 27-летний битмейкер успел поработать и со многими казахстанскими артистами.

Творческий путь Ерканат Садуханов начал в 2015 году, будучи студентом второго курса. Он решил скачать программу для создания музыки и попробовать себя в новой сфере деятельности. Музыкант признаётся, тогда он не думал, что добьётся какого-то успеха. Спустя время его биты стали покупать.

Ерканат Садуханов, битмейкер:

– Первый свой бит я продал за 2 тысячи тенге и купил донер. А первый такой большой артист, с кем я поработал, – Молдир Есембек по прозвищу Say Mo. Это было в 2019 году. Потом уже уровень артистов начал повышаться: появились международные артисты, звёзды.

В конце прошлого года Ерканат написал музыку для известной рэп-исполнительницы Ники Минаж. Этот трек выйдет в ближайшие два месяца. Несмотря на большой успех, переезжать в крупные города музыкант не планирует. Говорит, в селе больше времени для творчества, а еще тут семья и любимые ученики. Он по-прежнему работает в местной школе.

Жомарт Турсынбаев, ученик 9 класса:

– Ерканат Ергазыевич является творческим человеком, мы очень им вдохновляемся. Мы вдохновляемся тем, как он преподаёт уроки, как он пишет разные биты. Этот учитель современный и очень интересный человек.

Танат Шакиров, учитель биологии:

–Мы с Ерканатом Ергазыевичем работаем больше двух лет. Так сложилось, что он для меня и земляк, и сосед, и коллега. Когда он начал работать в нашей школе, я был его наставником. Теперь он стал хорошим специалистом и параллельно прославляет нашу страну через своё творчество. Мы желаем ему дальнейших успехов.

Сейчас Ерканат пишет музыкальные композиции сразу для нескольких казахстанских исполнителей. Их имена согласно договору разглашать нельзя, но уже весной музыкант порадует слушателей новыми композициями.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов