МВД: 1257 наркосайтов заблокировано в январе

Министерство внутренних дел продолжает работу по принципу «Закон и Порядок», передает Polisia.kz.

За январь выявлено более 700 наркоправонарушений. Заблокировано 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт. Удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках.

«Зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, 3 факта контрабанды, 16 фактов культивирования наркотических растений. Ликвидировано 9 организованных преступных групп и 3 наркопритона. Пресечена деятельность 17 нарколабораторий. С начала года изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров», - отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Работа в данном направлении продолжается.