День открытых дверей прошёл в Национальном научном онкоцентре столицы

День открытых дверей прошёл в Национальном научном онкологическом центре столицы, передаёт «24KZ».

Его приурочили к открытию нового корпуса и Всемирному дню борьбы против рака. Посетители смогли пройти бесплатное обследование у специалистов и получить рекомендации. На базе учреждения запустили современные центры ядерной медицины, лучевого лечения, протонной терапии и комплекс по выпуску радиофармпрепаратов.

Кроме того, сегодня клиника считается единственной организацией, где проводят трансплантацию костного мозга взрослым и оказывают все виды комплексного лечения онкологических заболеваний.

Адильбек Мукажанов, заместитель председателя правления Национального научного онкологического центра:

- В Казахстане есть все возможности для современной диагностики и лечения онкологических заболеваний. Этому свидетельствует наш научный центр. У нас также есть лаборатория, где можно провести молекулярно-генетическое исследование, определить мутации и подобрать индивидуальное лечение пациента.