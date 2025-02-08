Более 4000 казахстанцев нуждаются в пересадке донорских органов

В пересадке донорских органов в Казахстане нуждаются более четырёх тысяч пациентов, 96 из них — дети. Такие цифры озвучил директор Республиканского центра координации и трансплантации Айдар Сейтказинов, передаёт «24KZ».

80% от общего количества — это люди с заболеваниями почек, находящиеся на гемодиализе. По словам Айдара Сейтказинова, многие пациенты уходят из жизни так и не дождавшись донорских органов. В прошлом году таких больных было более 300.

Проблему посмертного донорства обсудили в Алматы. В течение недели представители ведущих отечественных клиник читали лекции алматинским студентам-медикам. Учащиеся также получили информацию о юридических аспектах посмертного донорства.

Айдар Сейтказинов, директор Республиканского центра координации и трансплантации:

- У нас существует презумпция испрошенного согласия — когда человек при жизни может либо дать согласие, либо отказ. Но при этом мы обязательно спрашиваем разрешение у родственников. Если взять по примеру 2024 года, то у нас было 86 потенциальных доноров, кому был выставлен диагноз «смерть головного мозга». Это пациенты, которые попали либо с инсультом, либо с черепно-мозговыми травмами, несовместимыми с жизнью. Из 86 только 10 семей дали согласие. Получается, у нас более 90% родственников отказываются.