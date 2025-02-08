Казахстанские миротворцы получили награду за участие в миссии ООН

Казахстанские военнослужащие удостоились награды Организации Объединённых Наций, передаёт «24KZ».

Медали им вручил командующий миротворческой миссией генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма. Наш контингент выполняет задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирии. Кроме того, он охраняет и укрепляет оборону баз организации, а также взаимодействует с местным населением.

За 11 месяцев наши миротворцы обезвредили около 200 неразорвавшихся снарядов. В конце прошлого года при эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны личный состав продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки.

Жигер Аипов, командир Национального миротворческого контингента:

- Задачами казахстанского миротворческого контингента являются патрулирование в зоне ответственности, усиление постов ООН и наблюдательных постов, которые находятся в зоне ответственности. Казахстанский миротворческий контингент, согласно приказу штаба миссии, выполнил более 500 задач по сопровождению персонала ООН, по эвакуации, по уничтожению неразорвавшихся бомб.