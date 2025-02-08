Ремонт трассы «Калбатау – Майкапчагай» завершают в области Абай

В этом году завершат ремонт трассы республиканского значения «Калбатау – Майкапчагай», передаёт «24KZ».

Реконструкция дороги длилась 7 лет. Специалисты Казавтожола заявляют, что в ближайшие 2 года отремонтируют 90% республиканских дорог в области.

Айбек Ануарбеков, директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в области Абай:

- Протяжённость трассы «Калбатау – Майкапчагай» составляет 184 километра. На 130 из них уже открыли движение. До конца года мы планируем отремонтировать оставшуюся часть дороги. Из выделенных средств у нас есть ещё около 37 миллиардов. Думаю, их хватит на ремонт оставшегося участка.