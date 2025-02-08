Инвестиции в сельское хозяйство наращиваются в Атырауской области

Новые овощехранилища, тепличный комплекс и завод по заготовке кормов построят в Атырауской области, передаёт корреспондент «24KZ».

В агросекторе региона реализуют пять инвестпроектов на двадцать 7,5 миллиардов тенге. Увеличат площади посевных земель и откормочных площадок. Все меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности.

В крестьянском хозяйстве Кажикеновых в Индерском районе строят откормочные площадки. Животноводы добиваются максимального привеса скота без увеличения поголовья, потому что работать приходится в сложных условиях. В регионе острый дефицит кормов, а один бык в сутки съедает более шести килограммов ячменя и пшеницы.

Едильбай Кажикенов, глава крестьянского хозяйства:

- Мы разводим племенной скот, сено очень дорогое, а ещё весной была засуха, ко всему прочему не хватает пастбищ. Поэтому хотелось бы получать больше субсидий и в летний период тоже.

В прошлом году более двух тысяч животноводческих ферм Атырауской области получили почти полтора миллиарда тенге кредитов. На заёмные средства фермеры приобрели свыше четырёх тысяч голов скота и построили три откормочные площадки. Благодаря запуску цеха по переработке молока налажен цикл сельхозпроизводства. На очереди ещё 5 профильных инвестиционных проектов с бюджетом в 27 с половиной миллиардов тенге.

Марат Мурзиев, заместитель акима Атырауской области:

- В частности, построим птицефабрики, овощехранилища и тепличный комплекс, завод по заготовке кормов. Кроме того, в рамках программы «Ауыл Аманаты» выделим ещё миллиард тенге на развитие сел.

В 61 сельском округе Атырауской области создадут 12 сельхозкооперативов, а инициативным сельчанам предоставят 148 кредитов. В регионе прорабатывают долгосрочные проекты, направленные на обеспечение продовольственной безопасности области и страны в целом.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Арыстанбек Кенже, Айбек Байзаков, Жандос Рахметуллин.