Полный цикл переработки автошин наладили в Шымкенте

В Шымкенте наладили полный цикл утилизации и переработки автошин, передаёт «24KZ».

Это стало важным шагом для улучшения экологии. Покрышки представляют собой серьёзную угрозу окружающей среде, так как их срок разложения превышает 100 лет. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности модернизировали оборудование на перерабатывающем заводе.

Новая техника позволила увеличить производственные мощности почти в два раза: теперь предприятие способно перерабатывать до 10 тысяч тонн старых автошин ежегодно. Из отходов производят резиновые крошки, которые широко применяются для изготовления плит, а также покрытий для детских и спортивных площадок.

Бауыржан Айгенжеев, учредитель компании:

- 100 % утилизируем, от нас почти ничего не выходит. Что мы получаем здесь? Главное — резиновая крошка, потом из тех частей резины, где невозможно получить крошку, мы отправляем на пиролиз. С пиролиза выходит продукция — мазут, синтетический мазут, на него есть свои потребители, выходит металл.