Единую информсистему управления жилищным фондом создают в Казахстане

По итогам 2024 года в Казахстане сдали в эксплуатацию рекордные 19 млн квадратных метров жилья. Таких же показателей планируют достичь и в текущем году, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства.

Также рассказали, как идёт работа над созданием единой информационной системы управления жилищным фондом. Речь идёт об оцифровке всех процессов — от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию.

Цель создания единой информационной системы — цифровая трансформация жилищной сферы. Главные приоритеты — прозрачность, эффективность и доступность для всех участников процесса — от госорганов до собственников жилья.

Как говорят разработчики проекта, это своего рода единое окно с удобным доступом ко всем услугам Министерства промышленности и строительства.

Саламат Серикхалиев, заместитель генерального директора РГП «Госэкспертиза»:

- Дело в том, что сейчас существуют определённые информационные ресурсы, но пользователю — застройщику необходимо обращаться к каждому ресурсу отдельно. И это создаёт определённые неудобства. То есть процесс всегда разрывается. Здесь же, когда мы их объединяем, интегрируем все информационные системы воедино с помощью идентификаторов, всех интеграционных сервисов, мы позволяем пользователю зайти в одно окно и, не выходя из него, через систему бесшовного перехода проходить в нужные сайты и интернет-ресурсы и получать услуги централизованно.

В единой информационной системе можно будет отследить всю цепочку — от проектирования объекта до сдачи его под ключ. Вся информация будет интегрирована с республиканскими базами данных.

Виктория Тен, вице-президент Ассоциации застройщиков Казахстана:

- Пока что у нас действительно очень разрозненные ресурсы. По земле — отдельные геопорталы, в части строительства — это Е-Курылыс, по ЖКХ тоже отдельный портал. Пока это разрозненные системы. Но они, конечно, должны интегрироваться для того, чтобы работать вместе, вкупе и помогать друг другу в работе.

Ещё одно важное преимущество единой информационной системы в том, что можно будет оперативно получить данные в оцифрованных архивах по долгосрочным проектам. Благодаря этому строительные компании значительно оптимизируют процессы, не только повышая безопасность объектов, но и снижая затраты на проектирование.

Владислав Филатов, архитектор-урбанист:

- В принципе, архивировать проекты и хранить информацию о них нужно всегда. Просто вам нужно реконструировать советско-институтское здание, допустим. Мой институт КазГАСА встретился с этой проблемой. Институт построили в 1988 году, кажется. А оригинальной документации не сохранилось. И им пришлось много дополнительных месяцев ходить, изучать и, по сути, снимать чертежи с готового построенного здания. Хотя будь эта документация сохранена, могли бы они гораздо легче пойти.

В целом, разработка единой информационной системы управления жилищным фондом — большой шаг в модернизации отрасли. Это решение будет способствовать улучшению качества жизни граждан, повышению уровня ответственности строительных компаний, снижению бюрократии и созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы с использованием новых технологий.

Авторы: Рауан Калыбаев, Мадияр Кындыбаев.