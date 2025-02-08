В Шымкенте растёт спрос на рабочие профессии. Почти 68% образовательных грантов направлены на их подготовку. Как в мегаполисе готовят востребованных работников, узнавала корреспондент «24KZ».

Рабочие специальности в Шымкенте переживают ренессанс. Почти 68% образовательных грантов выделены для подготовки специалистов, без которых невозможно развитие города: электриков, сварщиков, строителей, автомехаников.

Гул машин, запах бетона, искры сварки — это не просто производственный процесс, а ещё и учебная площадка для студентов. Будущий технолог Торебек Есеркеп большую часть занятий проводит в цеху железобетонных конструкций. Вместо учебников — чертежи и расчёты, которые сразу воплощаются в бетоне и металле.

Торебек Есеркеп, студент:

- Строительство не стоит на месте, технологии развиваются. Многие процессы автоматизированы, стало легче работать. Например, будь то плита или трубы, мы берём одну конструкцию, изготавливаем её сами и чтобы получить навык.

Студенты учатся работать на всех этапах: от проектирования до тестирования готовых конструкций. Здесь нет аудиторий с преподавателями за столами — вместо них инженеры, начальники цехов и даже потенциальные работодатели. Защищать дипломный проект будут также на производстве.

Омиртай Байтурсынов, преподаватель:

- Рабочие руки нужны. В этом году колледж заинтересован параллельно готовить технологов и, например, бетонщиков, арматурщиков, каменщиков (кирпичную кладку), штукатуров.

В Шымкенте, по данным карьерного центра, открыто 2 тысячи вакансий. В основном требуются рабочие специалисты на новые производства. За счёт бюджета обучение пройдут 700 человек. По словам руководителя центра Дарии Ордабаевой, хорошие мастера сегодня зарабатывают не меньше офисных сотрудников, а иногда и больше.

Дария Ордабаева, руководитель карьерного центра по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

- В индустриальных зонах, много в Шымкенте открылись же — Жулдыз, Тассай, там всем заводам сейчас нужны рабочие профессии: слесари, электрики, монтажники, мастера участков, инженеры. Эти вакансии сейчас актуальны. Работодатели дают условия, что развозка у них есть, обеды они предоставляют людям.

Крупные компании заключают договоры с колледжами, открывают учебные классы на своих производствах и предоставляют выпускникам рабочие места. В этом году благодаря поддержке бизнеса бесплатное обучение получают 53 студента. А в 2025 году, объявленном Годом рабочих профессий, в колледжах Шымкента откроют новые специальности, связанные с благоустройством города.

Авторы: Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы.