Лучшим солдатам срочной службы организовали свидание с родными

В Отарском гарнизоне для лучших солдат срочной службы организовали встречу с родными. Родителям не только дали возможность пообщаться с сыновьями, но и показали, в каких условиях они живут. Как прошла встреча, узнавал корреспондент «24KZ».

Сегодня, 8 февраля, в этой воинской части особый день — долгожданная встреча с самыми родными людьми. Подготовка началась заранее: порядок на территории, чистота в казармах, блеск начищенных сапог и выглаженная форма. Родители увидели сыновей, узнали, в каких условиях они служат.

Анатолий Кохан, рядовой солдат:

- Честно, настроение... Я рад, очень рад. Волновался, правда, конечно. Но то, что приехала мама — так неожиданно.

Встреча прошла на территории части. Для гостей — небольшая экскурсия. Родителям показали казармы, столовую и спортивный городок. Их заверили, что условия службы достойные, питание сбалансированное, а дисциплина — залог безопасности. Отцы и матери оценили не только бытовые условия, но и физическую подготовку сыновей. Многих радует, что армия делает их детей сильнее.

Айнагуль Усенбек, мать рядового Н. Аширали:

- Поступить в университет моему сыну Нурасылу не получилось, поэтому мы решили, что служба в армии станет для него хорошим жизненным опытом. В ноябре пришла повестка, и мы отправили его на службу. Мы считаем, что каждому мужчине важно пройти через это. В нашей семье военная служба — традиция: мои братья служили, отец отдал долг Родине, и мой муж тоже прошёл армейскую школу.

Сами военнослужащие признаются: такие встречи — большая поддержка. Особенно важно видеть родных тем, кто проходит службу впервые и адаптируется к армейскому режиму.=

Нурасыл Аширали, рядовой солдат:

- Я считаю, что в армии нет ничего сложного. Если постоянно повторять одно и то же, это становится привычкой, и ты делаешь всё автоматически. Мы всему этому научились — дисциплине, знаниям, всему. Я очень рад видеть свою маму. Стараюсь сдерживать свои чувства и не показываю их. Но меня, если честно, переполняют эмоции.

Вместе с родителями в воинскую часть прибыло и руководство Сухопутных войск. Командование осмотрело казармы, столовую и учебные классы, проверив условия службы солдат. Особое внимание уделили физической и боевой подготовке, отметив высокий уровень дисциплины среди военнослужащих.

Мереке Кучекбаев, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК:

- Сегодня в армии созданы благоприятные условия. И в вопросах социального характера. В целом можно поставить неплохую оценку. Скажу, что для солдата, который отслужил три месяца, огневая выучка, стрельба из автомата можно оценить на «хорошо». Методическая подготовка инструкторов и офицерского состава позволяет достичь требуемого результата.

На сегодняшний день в Отарском гарнизоне проходят службу и обучение более 1 200 солдат. В Учебном центре Сухопутных войск около 800 военнослужащих осваивают необходимые навыки, а в танковой бригаде служат порядка 400 солдат срочной службы.

Авторы: Гафу Уали, Абен Нарымбаев.