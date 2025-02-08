Инновационную юрту-трансформер изобрели в Алматы

Уникальные юрты-трансформеры создаёт алматинский ремесленник Марат Бексултанов, в которых традиции гармонично сочетаются с инновациями: они удобны в быту, тёплые, светлые, а собирать и разбирать их можно всего за 20 минут.

А ещё мастер коллекционирует старинные сундуки, в его собрании уже более 60 экземпляров, передаёт корреспондент «24KZ».

На первый взгляд, это обычная юрта: есть кереге, уык и шанырак. Однако изобретатель Марат Бексултанов оснастил её диодным освещением, утеплёнными дверями и окнами, а вместо войлока внешнюю обшивку изготовил из влагоустойчивого материала. Главное преимущество — юрту можно собрать всего за 20 минут. Конструкция складывается, как зонтик. На свою технологию автор уже получил патент.

Марат Бексултанов, ремесленник:

- Во-первых, необычность. Во-вторых, юрта — это приземлённость к земле, так как она стоит на земле. Она также улучшает использование ресурсов, таких как тепло, свет, сберегающие технологии. Мы идём к модернизации. Все блага, которые мы имеем в квартирах, переходят и в юрту.

Марат Бексултанов родился и вырос в России, а в 90-х переехал в Казахстан. Здесь он получил высшее образование, работал инженером связи, а затем полностью посвятил себя ремеслу.

Айбек Мапаев, ученик и коллега М. Бексултанова:

- Он вырос в русскоязычной среде, а потом полностью окунулся в традиции предков. Это удивляет многих, и меня в том числе. За 10 лет совместной работы мы понимаем друг друга без слов.

Ещё одна страсть Марата — сундуки. В его коллекции их более 60, привезённых из разных уголков Казахстана. У каждого региона — свои особенности изготовления. Этот, например, привезён из Мангистау, ему почти сто лет.

Марат Бексултанов, ремесленник:

- Здесь использована техника резьбы по дереву, причём довольно необычная для тех времён. Окрас тоже своеобразный. Здесь сложное сочетание порядка пяти-шести цветов. На сундуке это свидетельствует о высокой квалификации мастера того времени, ведь сочетать столько цветов было непросто.

Но главная мечта мастера — чтобы юрта использовалась не только для праздников и бизнеса, но и в повседневной жизни. В будущем он планирует усовершенствовать её, добавив альтернативные источники энергии.

Авторы: Индира Унгарбаева, Гульжан Көленқызы, Мухит Кудыкбаев.