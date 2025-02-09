«Мальчик-калькулятор» живет в Кентау

В Туркестанской области проживает маленький вундеркинд, сообщает «24KZ». Пятилетний Темирлан из Кентау за считанные минуты легко складывает и вычитает в уме многозначные числа. Разносторонний ребенок любит спорт и с удовольствием помогает старшему брату с домашним заданием по математике.

Темирлан – средний из троих детей в семье. Никаких спецкурсов он не посещал. Особые способности ребенка к счёту заметила его мама, когда стала готовить сына к школе.

Асем Аязбаева, мама Темирлана:

- Однажды он мне сказал: «Мама, если я прибавлю 4+4, будет 8. Если 8+8, будет 16». Я тогда подумала, что он воспользовался калькулятором. Но оказалось, что он сам считает в уме. К примеру, когда мы идем из детсада домой, он видит номерные знаки машин и тоже легко их складывает.

Пятилетнему мальчику подвластен счет многозначных чисел. В уме он быстро прибавляет или вычитает сотни и даже тысячи. Кроме того, он помогает своему старшему брату делать домашнее задание. За считанные мгновения решает сложные школьные примеры. Маленький Темирлан стал известен и в соцсетях. Некоторые поклонники его математического таланта просят маму поделиться секретами в воспитании одаренного ребенка.

Темирлан Канатулы, житель г. Кентау:

- Счёту меня научила мама. Это очень легко. Я сразу знаю точный ответ. Мне нравятся цифры.

Еще одним увлечением Темирлана стал спорт. Мальчик посещает секцию бокса. Совсем недавно ребенок познакомился и с алфавитом. Все буквы, как и цифры, он также молниеносно выучил. Теперь маленький вундеркинд с нетерпением ждет дня, когда он пойдет в школу, чтобы применить свои таланты и получить еще больше знаний.

Авторы: Тамара Степанова, Жандос Жумабек, Ерболат Абиш.