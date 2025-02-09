Ежедневно около 100 человек обслуживают республиканские трассы в ВКО

На востоке Казахстана зима выдалась снежной и непредсказуемой, с буранами и переметами. В регионе за два месяца уже 33 раза закрывали трассы республиканского значения или вводили ограничение движения, сообщает «24KZ».

Задача дорожных служб – максимально оперативно расчистить дорогу. Но зачастую приходится ещё и вызволять застрявшие в снежном плену автомобили. На счету только одного машиниста автогрейдера Айдына Нурбаева сотни спасённых жизней. Он трудится на самом опасном участке в направлении «Усть-Каменогорск-Алтай».

Дорога жизни – именно так называют трассу «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи». Она соединяет с областным центром сразу 4 района, в том числе отдалённые Улкен-Нарын и Катон-Карагай. Это единственный путь, по которому в сёла и райцентры доставляют продукты и товары первой необходимости. «Поэтому на нас большая ответственность», - делится Айдын Нурбаев. Он уже 25 лет трудится на самом опасном участке – обслуживает с коллегами извилистые серпантины.

- Я выбрал эту профессию, чтобы помогать людям. Чтобы они спокойно ездили по этой дороге. Доехали до своих домов, приехали к своим семьям.

Правда, погода часто далеко не на стороне путников. Бураны и снегопады тут постоянное явление. А это значит, работы становится только больше. И сами машинисты, и бригадиры не знают, когда попадут домой.

Айдын Нурбаев, машинист автогрейдера:

- Работаем сутками. Семья дома ждёт. Они понимают, чем мы занимаемся, что чистим дороги. Бывают, морозы, ветры сильные, пронизывающие до костей. Но, несмотря на это, мы стараемся, чтобы дорога чистая была. Люди на нас надеются.

Айдын – потомственный дорожник, идёт по стопам отца, который сейчас на пенсии, но всё равно продолжает трудиться уже на другой трассе – «Усть-Каменогорск-Калбатау». Сына он научил главному – никогда не оставлять людей в беде, и Айдын этому правилу следует строго. Каждую зиму он вызволяет из снега сотни человек.

Мурат Каримбаев, житель г. Серебрянска:

- Я ехал в Усть-Каменогорск из Серебрянска. По дороге отказал бензонасос. Работники «КАЖсервиса» остановились, помогли: зацепили меня, подняли на серпантин. Им большое-большое спасибо!

Осложняют работу дорожной службы на этом участке и постоянные сходы лавин – самопроизвольные и искусственные. Только в январе из-за этого трассу пришлось перекрывать 8 раз и расчищать снежные завалы.

Шынгыс Заитов, гл. инженер ВКО филиала дорожной компании:

- Ежедневно нами задействуется на автодорогах республиканского значения 80 человек личного состава и 60 единиц дорожно-строительной техники. На сегодняшний день с начала зимнего периода 33 раза вводились ограничения или закрытие автодорог. Так как в эту зиму погодные условия очень трудные.

И лишь благодаря работе тех, кто круглосуточно на дороге, люди доезжают до пункта назначения. Всего на попечении областного филиала «КАЖсервиса» больше тысячи километров республиканских трасс в регионе.

Авторы: Анель Есенбердина, Жигер Бабаканов.