«Ардагерлерді ардақтайық»: волонтеры «Жастар рухы» помогают пенсионерам

Расчистить двор от снега, убраться дома или сходить в магазин за продуктами – волонтёры молодежного крыла «Жастар рухы» партии Amanat помогают пенсионерам, передает «24KZ».

Больше 200 активистов по всей стране объединились в акции «Ардагерлерді ардақтайық», чтобы поддержать старшее поколение. Мероприятие также приурочено к 80-летию Великой Победы.

Пенсионерка Надежда Розова из Караганды живет одна и по состоянию здоровья не могла привести в порядок двор, который засыпало после обильного снегопада. Волонтеры быстро справились с задачей. Теперь женщина без труда может выйти на прогулку.

Надежда Розова, жительница г. Караганды:

- Вы знаете, я всего один раз звонила. А так они сами спрашивают, нужны ли волонтеры. Ну, я не отказываюсь. Дело в том, что у меня операция была на обеих ногах. Вы сами видите, как я хожу. Почти не выхожу из дома, если только по дорожке пройти и всё.

Зият Садвакасов, активист «Жастар рухы»:

- К нам обращаются из центра соцпомощи пенсионеры, которые нуждаются в помощи. Мы выезжаем на места и смотрим, в чем нуждаются. И если в наших силах, мы проводим акции, такие как «Ардагерлерді ардақтайық». В целях этой акции – помочь пожилым людям в очистке территории домов от снега, а также уборка дома. Многие пожилые люди живут одни, им некому помочь.