Третий сезон разговорного клуба «Сөйле» стартовал в Казахстане

Больше 5 тысячи человек посетили уроки казахского языка в разговорном клубе «Сөйле», сообщает «24KZ». Это популярный проект по изучению государственного языка. Его создали на базе молодёжного крыла «Жастар рухы» партии Amanat.

В этом году запустили уже третий сезон курсов в 12 регионах страны. Уроки проходят бесплатно в формате непрерывной практики для всех уровней и возрастов.

Надежда Грошикова, жительница г. Кокшетау:

- Вообще хотела давно изучать казахский язык просто по зову души. Понимаю, что, живя здесь, надо для начала его понимать хотя бы. Искала возможности. Не было ни подобных клубов, ни подобных педагогов, как наша Алёна. Впервые попробовала и осталась здесь. Мы реально разговариваем, у нас диалоги. Общаемся группами, парами. Бывает просто какая-то тема, и мы её развиваем, бывают творческие моменты.

Яков Фёдоров, амбассадор разговорного клуба:

- Я считаю, что надо изучать не только язык, но и культуру. В свою очередь, разговорный клуб «Сөйле» продолжает расширять свою аудиторию. Всё больше молодых людей стремятся улучшить свои языковые навыки в неформальной обстановке, где нет страха ошибиться, а есть поддержка единомышленников. Мы, как организаторы, планируем новые форматы занятий, включая открытые встречи, игры и экскурсии.