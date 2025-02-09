Легендарный сериал «Перекрёсток» возвращается на экраны. Такой подарок поклонникам делает телеканал «Хабар» к своему юбилею, передает «24KZ». Полюбившаяся телезрителям семейная сага об алматинцах вышла еще в 1996 году. Почти 500 серий посмотрели 60 миллионов человек в Казахстане, России, Узбекистане и Китае.

«Перекрёсток» стал первым отечественным сериалом. Над проектом работали иностранные специалисты, адаптируя сюжет под казахстанские реалии 90-х. Выход очередной серии ждали, пожалуй, в каждом доме, а саундтрек от группы «Овощи-фрукты» с удовольствием слушают до сих пор.

Гульнара Дусматова, актриса, исполнительница роли Гаухар:

– Тогда была разрушена полностью киностудия «Казахфильм», ничего не работало, не было отопления. Как раз тот период, когда старое все разрушено, новое еще не началось. И вдруг начинается, вот англичане привозят нам технологию полностью, всю систему съемок такого сериала. Тогда то мы смотрели только латиноамериканские как «Санта-Барбара» была, а тут наша «Санта Барбара», своя, родная.

Шесть лет актеры работали без выходных и отпусков. Уход из сюжета даже на короткое время усложнял возвращение персонажа. Но именно в таких условиях формировалась особая связь со зрителями.

Жанна Куанышева, актриса, исполнительница роли Жанны Сабировой:

– Через 30 лет ко мне люди на улице подходят: «Мы вас любим! Мы вас так любим!». До сих пор они нас узнают, вспоминают, любят и считают нас частью своей семьи. Это просто поразительно. Я говорю: «А за что вы меня любите? Я такую отрицательную героиню играла». Говорят: «Вы все для нас родные».

Обычно актеры начинают с мыльных опер и переходят в большое кино, но «Перекрёсток» пошел другим путем. В проект пригласили опытных мастеров театра и кино. Один из них – Бахытжан Альпеисов.

Бахытжан Альпеисов, актёр, исполнитель роли Шерхана:

– В основном все театральные актеры же. А у нас в 6:30 театр. Никаких оправданий, ровно в 6:30 занавес должен открыться. Помню, даже мой случай. Операторам, режиссерам, всем говорю: «Ребята, у меня через полчаса занавес откроется, давайте быстрее снимать». А без этой сцены они тоже не могут не снять. И я тут по именам путаюсь и говорю вместо Мадины – Карина, вместо Камилы – Мадила.

Новость о возвращении на экраны спустя десятки лет любимых персонажей сериала – Умаровых, Платоновых, Свиридовых и Сабировых – стала приятным сюрпризом и для самих актеров.

Гульнара Дусматова, актриса, исполнительница роли Гаухар:

– Я просто обалдела, не буду скрывать. Я была приятно удивлена. Мне казалась, что это уже все осталась в истории.

Жанна Куанышева, актриса, исполнительница роли Жанны Сабировой:

– Лет 30 назад мы стали делать проект для вас, про вас и про нас. Мы так рады были все, что все в нем участвовали. Еще более рады тому, что через 30 лет «Хабар» принял решение повторить этот сериал. Приятного вам просмотра.

Бахытжан Альпеисов, актёр, исполнитель роли Шерхана:

– С удовольствием посмотрите, дайте свою оценку. 30 лет назад, какие мы были молодые, как мы умели снимать. Интересно самим еще интересно.

Уже с 10 февраля «Перекрёсток» снова в эфире. Смотрите по будням в 22:45 на «Хабаре».

Авторы: Индира Унгарбаева, Эдуард Кон, Валентин Лобанов