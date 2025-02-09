Строительство восьми соцобъектов приостановили в Жамбылской области

В Таразе подрядная компания сорвала сроки строительства дополнительного здания к одной из городских школ. В итоге около 800 учеников вынуждены ходить в другие школы, передает «24KZ». По данным управления строительства, в регионе приостановлено возведение 8 социальных объектов.

Дополнительный учебный корпус на 300 мест к таразской школе-гимназии №15 начали строить в мае прошлого года. Но темпы строительства оставляли желать лучшего. Медленную работу подверг критике депутат Мажилиса Мукаш Искандиров.

Мукаш Искандиров, депутат Мажилиса Парламента РК:

– 15 школа города Тараза. Они должны в ноябре закончить. Как мы сейчас видим, количество людей около 15 человек. Из-за отсутствия контроля со стороны управления строительства и городских властей работа поставлена из рук вон плохо.

По договору сдать школу в эксплуатацию подрядная компания должна была до конца 2024 года. В новой пристройке запланировали столовую, актовый, спортивный залы, библиотеку и различные кабинеты. Но стройка внезапно остановилась. О ней теперь напоминают брошенные стройматериалы и оборудование.

Анастасия Сулейманова, корреспондент:

– Строить школьную пристройку перестали ещё в июле минувшего года. По информации управления строительства, это случилось из-за огромных долгов подрядной компании перед рабочими. Здесь успели поднять только 2 из 3 этажей. Строительно-монтажные работы выполнили лишь на 35%.

Рахима Болекбаева, директор школы-гимназии № 15:

– После начала строительства полностью отключили отопление. Основное здание школы стало непригодным для обучения. Поэтому около 800 учащихся распределили в три ближайшие школы. Конечно, это создаёт неудобства. Поэтому мы с нетерпением ждём, когда нам закончат пристройку.

Стоимость работ по школьной пристройке составляет 2 млрд 200 млн тенге. Из них заказчик выдал подрядной компании аванс на 700 миллионов тенге, но сроки строительства сорвали.

Алибек Аманбай, заместитель руководителя управления строительства:

– Подали в суд на подрядную организацию «Sheberbuild», чтобы она возвратила бюджетные средства в виде аванса, на расторжение договора и признание недобросовестным. Он уже признан недобросовестным. Мы расторгнем договор. Совместно с управлением госзакупок будем решать заново объявлять конкурс или передать второму победителю.

Если своевременно определят нового подрядчика, то пристройку к школе-гимназии №15 планируют завершить до 1 сентября этого года.

В Жамбылской области в минувшем году построили 383 объекта. Из них больше половины проверили на качество строительства и выявили свыше 300 нарушений. За это ответственных лиц оштрафовали на 84 миллиона тенге, пояснил представитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Нурбек Мукаев.

Нурбек Мукаев, и. о. руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля:

– Помимо штрафов, 16 специалистов технадзора лишили сертификатов и отстранили от работы. В отношении 6 проектных организаций, предоставивших некачественное проектирование строительных объектов, возбуждены административные дела.

По информации управления строительства, в минувшем году в Жамбылской области приостановили возведение семи образовательных учреждений и одного медицинского пункта. Причина – недовольство подрядчиков итогами конкурса и как итог долгие судебные разбирательства.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Бакытжан Бапаев, Эльдар Байдилда