Компьютерную игру с помощью ИИ разрабатывает группа энтузиастов в Алматы

Первую в Казахстане компьютерную ролевую игру с видами Заилийского Алатау создаёт группа энтузиастов в Алматы. Геймеров ждёт приключение в виртуальном мире, где казахские воины сражаются с динозаврами, передает «24KZ». Авторы используют технологии искусственного интеллекта и программное обеспечение, применяемое крупными игровыми студиями.

Алматинец Руслан Есентаев развил идею «Казахско-динозаврской войны» и с помощью нейросети воплотил в виде изображений. Картинки разлетелись по соцсетям и превратились в мем. Так появился фантастический мир, в котором казахи сражаются с динозаврами. А художник Алекс Сорбонн даже представил работу по мотивам этого сюжета на персональной выставке в музее искусств имени Кастеева. Вкоре Руслан собрал команду для разработки ролевой игры.

Руслан Есентаев, автор игры «Казахско-динозаврская война»:

– Динозавры – это моя любовь с детства. Я всегда обожал эту тематику, меня всегда вдохновляло. Сейчас очень круто, что эту энергию творческую можно в этом русле выплеснуть. У нас там будут какие-то механики кочевок, акцент большой на каких-то наших казахских национальных культурных особенностях. Поэтому это будет такой классный микс современных технологий и такого культурного классного вайба.

Несмотря на отсутствие опыта в создании полноценных игр, команда активно разрабатывает демоверсию. Благодаря новым технологиям, говорят авторы, можно добиться реалистичной графики как в голливудских фильмах. Именно такие решения используют крупные игровые студии для создания своих хитов.

Александр Маслов, разработчик игры «Казахско-динозаврская война»:

– Так как мы сейчас это все изучаем, в Казахстане как таковой нет индустрии полноценной. Мы это все изучаем с самых основ. Потому что и подсказать некому, нет успешных кейсов. Довольно мощный, сложный движок, в который нужно уделять очень много внимания.

Создатели игры говорят, что визуальную часть и сценарий уже проработали. Разработчики планируют объявить дату выхода через год.

Авторы: Индира Унгарбаева, Валентин Лобанов