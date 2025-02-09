Школьный экобиоцентр с редкими растениями и рептилиями создали в ВКО

Единственный в Казахстане школьный биоцентр с редчайшими растениями и живыми рептилиями открыли в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области. Восьмиметровых удавов, пауков из Мадагаскара в сельскую провинцию привёз местный учитель Тлек Даутбеков, передает «24KZ». Занятия он проводит с полным погружением в атмосферу тропических джунглей.

Школьники Глубоковского района Восточно-Казахстанской области знают о джунглях всё и удивляют даже опытных туристов-путешественников. Сейчас юннаты ухаживают за австралийской агамой – крупной ящерицей, подкармливают фруктами американских пауков и даже тигрового питона, но уже под присмотром педагогов-биологов.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

– Настоящие тропики в Глубоковском районе с суровым северным климатом создали педагоги местного экобиоцентра. Причем все здесь они оборудовали самостоятельно, приобрели редчайшие растений и рептилий.

Учитель биологии Тлек Даутбеков вёз змей и ящериц через континенты из Африки, Австралии и Океании. Покупал на скромную для такой коллекции зарплату учителя. Он – настоящий натуралист и уверен, что знания бесценны.

Тлек Даутбеков, учитель биологии средней школы Глубоковского района ВКО:

– Это им очень интересно, они много узнают о разных животных. Не только видят по телевизору, а здесь воочию увидели, потрогали, о повадках узнали. Есть пауки гремантина ультра, не говоря уже о том, что они сами по цене очень дорого стоят. Бриллиант нашей коллекции также змеи, которых пришлось доставать через десять рук.

Уроки биологии с полным погружением в действительность приносят результат. Дети ценят и берегут природу, с особой теплотой относятся к животными даже весьма специфическим.

Крыса Изольда Марковна – редкий экземпляр, выведенный путём скрещивания разных пород. Ее приручил пятиклассник Иван Кузнецов. Дома у него свой живой уголок.

Иван Кузнецов, ученик средней школы Глубоковского района ВКО :

– Я часто хожу в биоцентр. Смотрю, кормлю животных. У меня есть домашние животные – кот Барсик, черепаха, крыса, муравьи.

В биоцентре Тлека Даутбекова всегда многолюдно. Сюда везут экскурсии, место очень популярное. Создатель джунглей в миниатюре мечтает масштабировать дело своей жизни и увеличить количество питомцев в школьном зоопарке.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин