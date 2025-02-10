Казахстанцы стали чаще совершать преступления в нетрезвом виде, передаёт «24KZ».

Только в прошлом году зарегистрировали более 8,5 тысячи подобных случаев. Это почти на 15 % больше, чем в 2023-м. Данные сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры.

Лидирует по количеству подобных правонарушений Астана — 718 фактов. Затем идут Костанайская и Восточно-Казахстанская области — около 700 случаев. В Павлодарском регионе зафиксировали 668 случаев. Чаще всего нетрезвые граждане совершают кражи, садятся за руль и участвуют в драках.

22 тысячи нетрезвых водителей выявили в Казахстане