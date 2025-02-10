Курсы от мошенников или как казахстанец задолжал банку 9 млн тенге

Новый вид мошенничества набирает популярность в Казахстане. Это когда фейковые брокеры наживаются на инвесторах-новичках. Большинство таких преступлений приходится на мегаполисы, передаёт корреспондент «24KZ».

В целом, в прошлом году в стране зарегистрировали больше 22 тысяч случаев интернет-мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 45 млрд тенге.

Научим инвестировать на Binance всего за 45 тысяч тенге – такое объявление на Facebook увидел житель Астаны Рамазан Аренов. Реклама сразу же привлекла его внимание. Авторы курсов, в кавычках инвесторы – профессионалы обещали: каждый ученик начнёт зарабатывать уже во время обучения. Не раздумывая, Рамазан решил воспользоваться таким, казалось бы, выгодным предложением. Он и не подозревал, чем это для него обернётся.

Камила Алтынбек, корреспондент:

- Вместо обещанных знаний – долг в банке девять миллионов тенге. Курсы как бы и были, но их проводили мошенники. Получив всю необходимую информацию, в том числе и биометрические данные, преступники принялись за дело…

За день злоумышленникам одобрили сразу три заявки в одном из казахстанских банков. Деньги они перевели на свой счёт.

Рамазан Аренов, житель г. Астаны:

- В WhatsApp писали: «Давайте выйдем в такое время, откроем новые сделки и закроем старые». Ну, немного мы там уроков прошли, и на тот момент заработали 12 долларов. Этот курс занял около 30 минут.

О многомиллионном долге Рамазан узнал через месяц. Ему позвонили менеджеры банка, сообщив о просрочке. Новость шокировала мужчину. Он был вынужден обратиться за помощью к специалистам. В таких ситуациях, в первую очередь, нужно обращаться с заявлением в полицию.

Нуржан Биякаев, независимый эксперт по банковским вопросам:

- Дальше естественно работа со следователем: предоставление всех требуемых документов, таких, как постановление признания потерпевшим, представление. Банк на базе этих заявлений обязан приостановить любое взыскание, по этим договорам, которые оформили мошенники.

Однако на деле всё не так легко. Банки около двух лет игнорировали это требование. Приостановить действие договора займа получилось только после того, как внесли изменения в законодательство. В июне прошлого года Президент подписал Закон, направленный на защиту прав заёмщиков. Через полицию Рамазан смог получить данные, на чей счёт поступили деньги. Это дало ему возможность обратиться с иском в суд, и он выиграл процесс. Теперь кредит в 9 миллионов банку выплачивает гражданин, со счёта которого и были сняты деньги. Загвоздка в том, что на самом деле он тоже может быть жертвой мошенников.

Нуржан Биякаев, независимый эксперт по банковским вопросам:

- Первый получатель денег, возможно, также не связан с мошенниками. Он может быть жертвой другого какого-то обмана либо этой же схемы. На него деньги перегоняются, и дальше уже мошенники перегоняют их всё дальше и дальше. Потом, в нужной точке, в нужном банкомате, наличные дроперы их обналичивают. И потом, естественно, перегоняют своему, так называемому руководству. Поэтому в данном случае первый получатель денег — безналичный дропер. Мы подали иск на него, были вынуждены это сделать, чтобы хоть как-то возместить эти деньги.

По словам эксперта, чаще всего жертвами мошенников становятся граждане в возрасте от 30 до 60 лет. Биякаев подчеркивает: надо сразу говорить «нет» тем, кто звонит или пишет вам по сомнительным вопросам, особенно, если номер вам неизвестен.

Бейбит Биржанов, заместитель начальника управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК:

- Проведенный анализ выделяет следующие распространенные способы совершения интернет-мошенничеств: размещение онлайн объявлений о продаже товаров и предоставления услуг; хищение денег со счетов граждан путем их обзвона под видом сотрудников банков и правоохранительных органов; предложение выгодных вложений денег в различные инвестиционные проекты.

Всего за прошлый год в Казахстане зарегистрировали более 22 тысяч случаев интернет-мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 45 млрд тенге. Чаще всего на уловки аферистов попадались жители столицы. В Астане зафиксировали свыше 4,5 тысяч пострадавших. На втором месте антирейтинга – алматинцы. В преступные схемы вовлеклись 2275 человек. Более бдительными оказались жители Карагандинской области. Там от действий мошенников пострадали порядка двух тысяч граждан. Чтобы сократить количество таких преступлений, в стране создали Департамент по противодействию киберпреступности.

Авторы: Камила Алтынбек, Руслан Алиев.