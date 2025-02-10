22 тысячи нетрезвых водителей выявили в Казахстане

Больше 22 тысяч нетрезвых водителей зарегистрировали в Казахстане за год, передаёт «24KZ».

Большую часть из них арестовали, а 1400 — лишили прав. Данные привели в Комитете по правовой статистике и специальному учёту.

Между тем чтобы не допустить несчастных случаев, полицейские проводят рейды, во время которых ловят водителей в нетрезвом виде. В столице их проводят ежедневно. Задержанных, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, отправляют на медицинское освидетельствование. Врачи устанавливают факт употребления спиртного и определяют степень опьянения, говорят в ведомстве.

Артур Цхай, инспектор службы полка патрульной полиции ДП г. Астаны:

- Если подтверждается, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, составляется административный протокол по статье 608 КоАП. Данный материал передаётся в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортным средством на 7 лет либо 15 суток ареста.

Казахстанцы стали чаще совершать преступления в нетрезвом виде