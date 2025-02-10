Сроки проведения госзакупок сократили в Казахстане

В Казахстане сократили сроки проведения госзакупок, передаёт «24KZ».

Теперь от объявления конкурса до начала работ предоставляется 10 дней. Это позволяет оперативнее запускать проекты, в том числе социально значимые, и минимизировать риски их удорожания. Победителями в основном становятся местные компании, что является поддержкой для бизнеса и экономики регионов. Первые договоры по упрощённым правилам уже заключены.

К примеру, в селе Зеренда Акмолинской области конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы объявили 8 января, а итоги по нему подвели в течение шести рабочих дней, и уже 16 числа этого же месяца застройщик приступил к работе. Всего с начала года в Казахстане заключили свыше 280 тысяч договоров на 950 млрд тенге.