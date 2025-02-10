Берега реки Талас укрепляют в Жамбылской области

В Жамбылской области в зоне возможного подтопления находятся шесть населённых пунктов. Все они расположены вдоль реки Талас, передаёт корреспондент «24KZ».

На противопаводковые мероприятия выделили 260 миллионов тенге. Эти средства направили на берегоукрепительные работы и расчистку каналов.

Водохранилище Чон-Какпа, расположенное в Кыргызстане, заполнено на 86%, сообщили в акимате Жамбылской области. Ежедневно из этого водоёма в реку Талас сбрасывают 33 кубометра воды. С появлением талых вод объёмы сброса могут увеличить в разы, и тогда возможен разлив реки. Поэтому под угрозой подтопления могут оказаться жилые массивы. Чтобы избежать этого, начаты специальные действия.

Анастасия Сулейманова, корреспондент:

- Берегоукрепительные работы вдоль реки Талас проводят не случайно. Буквально в ста метрах от водоёма расположены около пятисот домов, которые находятся в зоне возможного подтопления. Поэтому для их защиты здесь возводят двухметровую дамбу шириной до 10 метров.

Сотрудники Департамента ЧС провели обследование в Жамбылской области и выявили шесть потенциально опасных участков, где могут произойти подтопления во время весеннего половодья. Из них четыре — на реке Талас в Байзакском районе, а остальные — в Таразе. Поэтому с января очищают водоёмы и укрепляют их берега.

Ербол Амиров, начальник управления по ЧС г. Тараза:

- В Таразе в настоящее время определили два участка, на которых возможны подтопления в весенне-паводковый период. Поэтому эти места сейчас берегоукрепляют, дно углубляют. Подготовлены 485 единиц техники, 1927 человек личного состава, 132 мотопомпы, 19 плавательных средств, оборудованы 88 пунктов временного размещения.

С 2016 года на реке Талас провели берегоукрепительные работы протяжённостью в 25 километров. Противопаводковые мероприятия продолжают и в этом году.

Канатбек Мадибек, заместитель акима Жамбылской области:

- На противопаводковые мероприятия предусмотрено 260 миллионов тенге. На шести участках идут берегоукрепительные работы. Ещё один обнаружили на границе с Кыргызстаном. Там с помощью техники расширили канал. На сегодня в регионе также проводим механическую очистку и берегоукрепление протяжённостью до 3 километров.

Помимо этого, сотрудники Департамента ЧС регулярно проводят учения. На днях отработали действия аварийно-спасательных служб при угрозе паводка. В частности, строили дамбу из мешков с песком и эвакуировали людей из мест подтопления.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Эльдар Байдилда.