Голос Азербайджана: в проекте принимает участие певица из Казахстана

В Азербайджане стартовал один из самых масштабных и ожидаемых телепроектов страны — «Голос Азербайджана», передаёт корреспондент «24KZ».

В этом сезоне конкурс привлек внимание не только местных участников, но и международных талантов. Среди претендентов на звание лучшего голоса республики — певица из Казахстана, Санат Асуат, которая выбрала себе наставника, известного эстрадного исполнителя Эльдара Гасымова.

Эсли Назарова, корреспондент:

- В Азербайджане стартовал один из самых масштабных и дорогих телепроектов страны — «Голос Азербайджана». Каждый из участников конкурса претендует на звание «Лучший голос республики». Среди них есть и представительница Казахстана — Санат Асуат.

Санат Асуат родилась и выросла в городе Атырау Казахстана. Недавно ей исполнилось 20 лет. Она студентка третьего курса факультета «Музыкальное искусство эстрады» по специальности «Эстрадный вокал» Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

В этом сезоне судейские кресла телепроекта «Голос Азербайджана» заняли народные артистки Зульфия Ханбабаева и Роя Айхан, а также победитель песенного конкурса «Евровидение» Эльдар Гасымов и композитор Мурад Ариф. Санат в наставники выбрала Эльдара Гасымова.

Эсли Назарова, корреспондент:

- Ну что ж, впереди три тура конкурса и упорная работа участников телепроекта с наставниками. Нам же остаётся пожелать удачи конкурсантам и сказать: «Пусть победит сильнейший!»

Авторы: Эсли Назарова, Домрул Заманлы.