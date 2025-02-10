Сроки госзакупок сократили в РК: подрядчики начинают работы через 10 дней

В Казахстане сократили сроки проведения госзакупок. Теперь начать работы подрядчики должны через 10 дней после объявления конкурса, передаёт «24KZ».

Ранее у них было на это два месяца. Новые правила минимизируют риски удорожания проектов и обеспечат своевременный ввод объектов в эксплуатацию. Первые договоры по упрощённым правилам уже заключены. В селе Зеренда Акмолинской области 8 января объявили конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы, и уже 16 числа этого же месяца застройщик приступил к работе.

Азамат Байкуанышев, и. о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области:

- Стоимость проекта составляет 2 млрд тенге. Определение подрядной организации по реализации данного проекта проводилось по новым государственным закупкам с применением метода РБС (рейтинго-бальной системы). С 8 января 2025 года был объявлен конкурс, и 15 января уже были подведены итоги, определены подрядные организации. Это дало преимущество тому, что уже 16 января приступили к строительству. В целом данный проект будет завершён до конца текущего года и введён в эксплуатацию.

Даурен Кенбеил, вице-министр финансов РК:

- На сегодняшний день мы уже имеем определённые результаты. Так объём заключённых договоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в пять раз. Если в прошлом году договоров было заключено на сумму 200 млрд тенге, то в текущем году уже заключено договоров на порядка триллиона тенге. Сроки проведения закупок сокращены с двух месяцев до 10 дней. Внедрён новый инструмент — рейтинго-бальная система. В нём нет человеческого участия. Подрядчик определяется путём использования баз данных.