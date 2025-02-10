Новый закон «О госузакупках» вступил в силу с 1 января 2025 года

По новым правилам закона «О государственных закупках» обсуждение соответствующей документации сократили с 5 до 2 рабочих дней, приём заявок — с 15 до 5, а рассмотрение и подведение итогов — с 10 до 3 дней, передаёт «24KZ».

Таким образом, победителя конкурса или аукциона должны определить максимум в течение 10 рабочих дней.

Победители закупок через конкурс с применением рейтинго-балльной системы определяются в течение пяти дней, раньше на это уходил месяц. А на проведение закупок способом запроса ценовых предложений есть только два дня.